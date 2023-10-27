Телешева Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телешева Евгения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телешев Андрей Робертович

Отец ребёнка: Телешев Роберт Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телешева Майя Робертовна

Отец ребёнка: Телешев Роберт Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телешев Сергей Робертович

Отец ребёнка: Телешев Роберт Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телешева Жанна Робертовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телешев Андрей Робертович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телешева Майя Робертовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телешев Сергей Робертович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранцева Инесса Робертовна

Отец ребёнка: Телешев Роберт Васильевич

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