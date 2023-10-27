Телешева Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телешев Андрей Робертович
Отец ребёнка: Телешев Роберт Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телешева Майя Робертовна
Отец ребёнка: Телешев Роберт Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телешев Сергей Робертович
Отец ребёнка: Телешев Роберт Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телешева Жанна Робертовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телешев Андрей Робертович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телешева Майя Робертовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телешев Сергей Робертович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранцева Инесса Робертовна
Отец ребёнка: Телешев Роберт Васильевич