Шаронова (Ивашечкина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаронова (Ивашечкина) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Нижегородская область Починковский район деревня Дубровка

Дата рождения

05.05.1956

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1956

Отец: Ивашечкин Алексей Дмитриевич

Мать: Ивашечкина Прасковья Григорьевна

Нижегородская область Починковский район деревня Дубровка
Рождение ребёнка
24.05.1974

Дочь: Малофеева Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Шаронов Валерий Васильевич

Горький
Бракосочетание
29.05.1974

Муж: Шаронов Валерий Васильевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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