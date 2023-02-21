Шаронова (Ивашечкина) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНижегородская область Починковский район деревня Дубровка
Дата рождения05.05.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1956
Нижегородская область Починковский район деревня Дубровка
Рождение ребёнка
24.05.1974
Дочь: Малофеева Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: Шаронов Валерий Васильевич
Горький
Бракосочетание
29.05.1974
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область