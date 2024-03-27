Габдрахманов Гариф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахманов Гариф

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

После 1858 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Сайфетдинов Габдрахман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бибикамал

Смерть
Неизвестно

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