(сергунина) людмила александровна
Место рождения
Дата рождения13.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1965
Образование
С 01.09.1982 по 26.06.1987
Москва, город федерального значения Москва
высшее | МАДИ
Бракосочетание
03.09.1988
Witnesses:Николай Сергунин и Наталья
Рождение ребёнка
27.05.1989
Сын: Сергунин александр николаевич
Отец ребёнка: Коршунов николай анатольевич
Развод
10.11.1990
Развод
10.11.1990
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер | ООО"ККТ-Сервис М.О."
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Godparents:Иван Зенин и Александра Остапенко