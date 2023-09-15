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(сергунина) людмила александровна

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Место рождения

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

13.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1965

Отец: Сергунин александр николаевич

Мать: Сергунина александра дмитриевна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Образование
С 01.09.1982 по 26.06.1987
Москва, город федерального значения Москва
высшее | МАДИ
Бракосочетание
03.09.1988

Муж: Коршунов николай анатольевич

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Witnesses:Николай Сергунин и Наталья
Рождение ребёнка
27.05.1989

Сын: Сергунин александр николаевич

Отец ребёнка: Коршунов николай анатольевич

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Развод
10.11.1990

Муж: Коршунов николай анатольевич

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Развод
10.11.1990

Муж: Коршунов николай анатольевич

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковецкий Андрей Анатольевич

Работа или профессия
Неизвестно
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
бухгалтер | ООО"ККТ-Сервис М.О."
Место жительства
Неизвестно
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Godparents:Иван Зенин и Александра Остапенко
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