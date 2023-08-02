Силивёрстова (Козлова) Параскева Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1841
Дата смерти13.07.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1870
Рождение ребёнка
20.10.1870
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Силивёрстов Николай Петров
Рождение ребёнка
12.05.1872
Дочь: Елена Николаева
Отец ребёнка: Силивёрстов Николай Петров
Рождение ребёнка
10.06.1874
Дочь: Агрипина Николаевна
Отец ребёнка: Силивёрстов Николай Петров
Рождение ребёнка
18.09.1876
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Силивёрстов Николай Петров
Рождение ребёнка
06.01.1880
Дочь: Скоробогатова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Силивёрстов Николай Петров
Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.03.1882
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Силивёрстов Николай Петров
Рождение ребёнка
05.10.1885
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Силивёрстов Николай Петров
Смерть
13.07.1898