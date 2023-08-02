Силивёрстова (Козлова) Параскева Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силивёрстова (Козлова) Параскева Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1841

Дата смерти

13.07.1898

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1870

Муж: Силивёрстов Николай Петров

Рождение ребёнка
20.10.1870

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Силивёрстов Николай Петров

Рождение ребёнка
12.05.1872

Дочь: Елена Николаева

Отец ребёнка: Силивёрстов Николай Петров

Рождение ребёнка
10.06.1874

Дочь: Агрипина Николаевна

Отец ребёнка: Силивёрстов Николай Петров

Рождение ребёнка
18.09.1876

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Силивёрстов Николай Петров

Рождение ребёнка
06.01.1880

Дочь: Скоробогатова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Силивёрстов Николай Петров

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.03.1882

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Силивёрстов Николай Петров

Рождение ребёнка
05.10.1885

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Силивёрстов Николай Петров

Смерть
13.07.1898
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