Ожерельев Руслан Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожерельев Руслан Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1983

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1983

Отец: Межидов Вахит Алудинович

Мать: Ожерельева Ольга Ивановна

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