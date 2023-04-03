Ульяна Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Филиппова

Место рождения

д. Городище, Калининский район, Тверская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Городище, Калининский район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1888

Муж: Иван Максимович

Рождение ребёнка
28.01.1890

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1896

Сын: Илья Иванович

Отец ребёнка: Иван Максимович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.10.1899

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.02.1904

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Максимович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.02.1904

Сын: Арсений

Отец ребёнка: Иван Максимович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1908

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Максимович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим Иванович

Отец ребёнка: Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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