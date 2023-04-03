Ульяна Филиппова
Место рожденияд. Городище, Калининский район, Тверская область
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Городище, Калининский район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1888
Муж: Иван Максимович
Рождение ребёнка
28.01.1890
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
18.07.1896
Сын: Илья Иванович
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
20.10.1899
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
29.02.1904
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
29.02.1904
Сын: Арсений
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
04.08.1908
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максим Иванович
Отец ребёнка: Иван Максимович
Смерть
Неизвестно