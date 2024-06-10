Штенцель (Най) Ольга Иоганновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1903
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1929
Дочь: Штенцель Изольда Фридриховна
Отец ребёнка: Штенцель Фридрих Фердинандович
Рождение ребёнка
18.01.1933
Сын: Штенцель Владимир Фридрихович
Отец ребёнка: Штенцель Фридрих Фердинандович
Смерть
1980