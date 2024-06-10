Штенцель (Най) Ольга Иоганновна 24.06.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Штенцель (Най) Ольга Иоганновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1903

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1903

Отец: Най Иоганн Михаель Каспарович

Мать: Най (Эрнст) Катарина Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штенцель Фридрих Фердинандович

Рождение ребёнка
16.03.1929

Дочь: Штенцель Изольда Фридриховна

Отец ребёнка: Штенцель Фридрих Фердинандович

Рождение ребёнка
18.01.1933

Сын: Штенцель Владимир Фридрихович

Отец ребёнка: Штенцель Фридрих Фердинандович

Смерть
1980

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