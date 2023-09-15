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Чирков Иван Яковлев

Место рождения

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Чирков Яков Иванов

Мать: Чиркова Марья Алексеева

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище Семена Рохина, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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