Иванов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Виктор Александрович

Иванов Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1932

Жена: Раиса

Развод
Неизвестно

Жена: Раиса

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-химик
Смерть
Неизвестно
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