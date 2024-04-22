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Кузьменко София Миновна

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

26.10.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1911

Отец: Кузьменко Мина Никитич

Мать: Кузьменко Пелагея Ивановна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-RWGZ-1?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6613-GD2Z&action=view
Крещение
27.10.1911
Межирич, Дніпропетровська область
Крестные: Григорий Никифорович Чумак и Фёкла Деомидовна Калюжная
Смерть
Неизвестно
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