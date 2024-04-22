Кузьменко София Миновна
Место рождения
Дата рождения26.10.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1911
Отец: Кузьменко Мина Никитич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-RWGZ-1?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6613-GD2Z&action=view
Крещение
27.10.1911
Крестные: Григорий Никифорович Чумак и Фёкла Деомидовна Калюжная
Смерть
Неизвестно