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Портнягин Дмитрий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

По 1837

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Портнягин Василий Семенов

Мать: Портнягина Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Портнягин Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Портнягина Предп Елена Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Буторина Феоктиста Дмитриевна

Мать ребёнка: Портнягина Предп Елена Гаврилова

Рождение ребёнка
28.06.1830

Дочь: Александра Дмитриева

Мать ребёнка: Портнягина Предп Елена Гаврилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портнягин Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Портнягина Предп Елена Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портнягина Предп Елена Гаврилова

Смерть
По 1837
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