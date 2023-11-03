Портнягин Дмитрий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиПо 1837
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Портнягина Предп Елена Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Буторина Феоктиста Дмитриевна
Мать ребёнка: Портнягина Предп Елена Гаврилова
Рождение ребёнка
28.06.1830
Дочь: Александра Дмитриева
Мать ребёнка: Портнягина Предп Елена Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Портнягин Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: Портнягина Предп Елена Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
По 1837