Кейлин (Брикк) Мирием Евельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1865
Дата смерти1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1886
Дочь: Бернштейн Эсфирь Менашевна
Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович
Рождение ребёнка
21.03.1888
Дочь: Сементовская Цецилия Менашевна
Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович
Рождение ребёнка
12.09.1892
Дочь: Фаркенс Анастасия Менашевна
Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович
Ашхабад
Рождение ребёнка
31.05.1894
Дочь: Мило Юлия Менашевна
Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович
Ашхабад
Рождение ребёнка
10.08.1897
Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович
Ашахабад
Рождение ребёнка
24.08.1898
Дочь: Нечкина Анна-Рахиль Менашевна
Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович
Ашхабад
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1926
Харбин, КНР