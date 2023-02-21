Кейлин (Брикк) Мирием Евельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кейлин (Брикк) Мирием Евельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1865

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1886

Дочь: Бернштейн Эсфирь Менашевна

Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович

Ромны, Сумська область
Рождение ребёнка
21.03.1888

Дочь: Сементовская Цецилия Менашевна

Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович

Ромны, Сумська область
Рождение ребёнка
12.09.1892

Дочь: Фаркенс Анастасия Менашевна

Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович

Ашхабад
Рождение ребёнка
31.05.1894

Дочь: Мило Юлия Менашевна

Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович

Ашхабад
Рождение ребёнка
10.08.1897

Сын: Кейлин Савелий Менашевич

Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович

Ашахабад
Рождение ребёнка
24.08.1898

Дочь: Нечкина Анна-Рахиль Менашевна

Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович

Ашхабад
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кейлин Менаше Соломонович

Смерть
1926
Харбин, КНР
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