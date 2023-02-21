Собин Афанасий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1902
Дата смерти22.05.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1902
Отец: не указан
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
26.10.1928
Сын: Собин Аркадий Афанасьевич
Мать ребёнка: Безносова Нина Николаевна
Собино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Призыв на военную службу
С 1941
Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Смерть
22.05.1978
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика