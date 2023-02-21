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Собин Афанасий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1902

Дата смерти

22.05.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1902

Отец: не указан

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
26.10.1928

Сын: Собин Аркадий Афанасьевич

Мать ребёнка: Безносова Нина Николаевна

Собино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Призыв на военную службу
С 1941
Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Смерть
22.05.1978
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
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