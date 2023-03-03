Облогина Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1962
Сын: Облогин Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Облогин Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Облогин Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Облогин Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Облогин Георгий Григорьевич
Смерть
Неизвестно