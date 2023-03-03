Облогина Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Облогина Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Деревянко Степан Самсонович

Мать: Деревянко Надежда Никоновна

Рождение ребёнка
13.11.1962

Сын: Облогин Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Облогин Георгий Григорьевич

Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Облогин Юрий Георгиевич

Отец ребёнка: Облогин Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Облогин Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Облогин Георгий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
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