Малахов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Малахова Александра Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисья Павловна
Мать ребёнка: Малахова Александра Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно