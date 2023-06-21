Малахов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Малахова Александра Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисья Павловна

Мать ребёнка: Малахова Александра Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Александра Филипповна

Смерть
Неизвестно
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