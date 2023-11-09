Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1891
Дочь: Дарья Ильина
Отец ребёнка: Торшин Илья Егорович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Торшин Иван Ильич
Отец ребёнка: Торшин Илья Егорович
Рождение ребёнка
18.04.1895
Сын: Торшин Федор Ильич
Отец ребёнка: Торшин Илья Егорович
Ольсово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1898
Дочь: Пелагея Ильина
Отец ребёнка: Торшин Илья Егорович
Работа или профессия
Неизвестно