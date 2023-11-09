Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1891

Дочь: Дарья Ильина

Отец ребёнка: Торшин Илья Егорович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Торшин Иван Ильич

Отец ребёнка: Торшин Илья Егорович

Рождение ребёнка
18.04.1895

Сын: Торшин Федор Ильич

Отец ребёнка: Торшин Илья Егорович

Ольсово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1898

Дочь: Пелагея Ильина

Отец ребёнка: Торшин Илья Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
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