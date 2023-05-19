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Столярова Дарья Васильева

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1904

Дочь: Ирина Георгиева

Отец ребёнка: Столяров Георгий Никифоров

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столяров Георгий Никифоров

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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