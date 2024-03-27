Колесников Дмитрий
Место рожденияс. Марьевка Кондольского р-на Пензенской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1915
Сын: Колесников Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Колесников Анна
Пензенская обл., Кондольский р-н, д. Марьевка
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Колесников Анна
Пензенская обл., Кондольский р-н, д. Марьевка
Рождение ребёнка
20.08.1919
Сын: Колесников Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Колесников Анна
с. Марьевка Кондольского р-на Пензенской обл.
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Колесников Анна
с. Марьевка Кондольского р-на Пензенской обл.
Рождение ребёнка
1921
Сын: Колесников Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Колесников Анна
Пензенская обл., Нижне-Ломовский р-н, с. Засечное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Колесников Анна
с. Марьевка Кондольского р-на Пензенской обл.
Смерть
1945