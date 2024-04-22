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Турунцов Яков Перфильевич

Место рождения

Леваны, Фаленский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Турунцов Перфилий Иванович

Мать: не указана

Леваны, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Турунцов Федот Яковлевич

Мать ребёнка: Турунцова Февронья Нефедовна

Рождение ребёнка
1718

Сын: Турунцов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Турунцова Февронья Нефедовна

Рождение ребёнка
1719

Сын: Турунцов Феодосий Яковлевич

Мать ребёнка: Турунцова Февронья Нефедовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турунцова Февронья Нефедовна

Леваны, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1756
Леваны, Фаленский муниципальный район, Кировская область
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