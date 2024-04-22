Турунцов Яков Перфильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1676
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: Турунцов Перфилий Иванович
Рождение ребёнка
1698
Мать ребёнка: Турунцова Февронья Нефедовна
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: Турунцова Февронья Нефедовна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Турунцов Феодосий Яковлевич
Мать ребёнка: Турунцова Февронья Нефедовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1756