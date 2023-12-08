Сысоев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1965
Отец: Сысоев Василий Иванович
Мать: Сысоева Вера Андреевна
Рождение ребёнка
С 04.03.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сысоева Ирина Владимировна
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область