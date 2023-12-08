Сысоев Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоев Василий Васильевич

Сысоев Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1965

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1965

Отец: Сысоев Василий Иванович

Мать: Сысоева Вера Андреевна

Рождение ребёнка
С 04.03.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сысоева Ирина Владимировна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close