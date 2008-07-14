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Салтыков Александр

Место рождения

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.01.1954

Дата смерти

14.07.2008

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1954

Отец: Салтыков Владимир

Мать: Александра

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.07.2008
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
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