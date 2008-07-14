Салтыков Александр
Место рождения
Дата рождения30.01.1954
Дата смерти14.07.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1954
Отец: Салтыков Владимир
Мать: Александра
Рождение ребёнка
02.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.07.2008