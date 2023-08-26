Болодурина (Боровина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болодурина (Боровина) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.

Отец: Боровин Николай Григорьевич

Мать: Боровина Марфа Афанасьевна

Бракосочетание
03.02.1854 ст.

Муж: Болодурин Николай Дементьевич

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.11.1856 ст.

Сын: Болодурин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Болодурин Николай Дементьевич

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Урядник Матвей Степанович Боровин и казачья дочь Марина Алексеевна Семёнова
Смерть
Неизвестно
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