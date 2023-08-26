Болодурина (Боровина) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.
Бракосочетание
03.02.1854 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1856 ст.
Сын: Болодурин Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Болодурин Николай Дементьевич
Восприемники: Урядник Матвей Степанович Боровин и казачья дочь Марина Алексеевна Семёнова
Смерть
Неизвестно