Попов Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Виктор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Прасковья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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