Попов Виктор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно