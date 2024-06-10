Литвинов Василий Алексеевич 11.02.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Литвинов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1959

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.982

Сын: Литвинов Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Сидорова Галина Геннадьевна

Рождение
11.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Галина Геннадьевна

Рождение ребёнка
13.06.1986

Дочь: Литвинова Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Сидорова Галина Геннадьевна

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