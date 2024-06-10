Литвинов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.982
Сын: Литвинов Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Сидорова Галина Геннадьевна
Рождение
11.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1986
Дочь: Литвинова Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Сидорова Галина Геннадьевна