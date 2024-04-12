Пашкевич Валерий Александрович
Место рождения
Дата рождения13.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1980
Рождение ребёнка
18.11.2004
Дочь: Пашкевич Анастасия Валерьевна
Мать ребёнка: Пашкевич Юлия Михайловна
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
19.01.2019
Рождение ребёнка
09.02.2019
Сын: Пашкевич Роман Валерьевич
Мать ребёнка: Пашкевич Наталья Валерьевна
Рождение ребёнка
04.05.2023
Дочь: Пашкевич Александра Валерьевна
Мать ребёнка: Пашкевич Наталья Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пашкевич Юлия Михайловна