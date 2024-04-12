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Пашкевич Валерий Александрович

Место рождения

Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область

Дата рождения

13.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1980

Отец: Пашкевич Александр Евгеньевич

Мать: Пашкевич Василя Масхутзяновна

Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.11.2004

Дочь: Пашкевич Анастасия Валерьевна

Мать ребёнка: Пашкевич Юлия Михайловна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
19.01.2019

Жена: Пашкевич Наталья Валерьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.02.2019

Сын: Пашкевич Роман Валерьевич

Мать ребёнка: Пашкевич Наталья Валерьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.05.2023

Дочь: Пашкевич Александра Валерьевна

Мать ребёнка: Пашкевич Наталья Валерьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашкевич Юлия Михайловна

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