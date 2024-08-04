Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНина

Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутиков Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Кутиков Михаил работал на скороходе

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутиков Константин Михайлович

Отец ребёнка: Кутиков Михаил работал на скороходе

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутиков Михаил работал на скороходе

Мы используем куки для улучшения работы сайта.