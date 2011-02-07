Федоров Василий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1972
Дата смерти07.02.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1996
Дочь: Гусева Маргарита Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.02.2011