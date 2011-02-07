Федоров Василий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Василий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1972

Дата смерти

07.02.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1996

Дочь: Гусева Маргарита Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.02.2011
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