Исраелян Агарон Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсраелян Агарон Осипович

Исраелян Агарон Осипович

avatar

Место рождения

Арцах, г. Мардакерт

Дата рождения

15.08.1915

Дата смерти

06.03.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1915

Отец: Исраелян Осип

Мать: Петросян Тамара

Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Исраелян Неля Агаронович

Мать ребёнка: Исраелян Жена2

Рождение ребёнка
27.06.1948

Сын: Исраелян Юра Агаронович

Мать ребёнка: Асрян Аршалуйс Саркисовна

Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
12.03.1952

Сын: Исраелян Эдуард Агаронович

Мать ребёнка: Асрян Аршалуйс Саркисовна

Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исраелян Жена2

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асрян Аршалуйс Саркисовна

Смерть
06.03.1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close