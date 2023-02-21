Исраелян Агарон Осипович
Место рожденияАрцах, г. Мардакерт
Дата рождения15.08.1915
Дата смерти06.03.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1915
Отец: Исраелян Осип
Мать: Петросян Тамара
Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Исраелян Неля Агаронович
Мать ребёнка: Исраелян Жена2
Рождение ребёнка
27.06.1948
Мать ребёнка: Асрян Аршалуйс Саркисовна
Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
12.03.1952
Сын: Исраелян Эдуард Агаронович
Мать ребёнка: Асрян Аршалуйс Саркисовна
Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исраелян Жена2
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1976