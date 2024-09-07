Зимина Дария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина Дария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Осип Федорович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Зимина) Анисия

Отец ребёнка: Зимин Осип Федорович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Зимин Никита

Отец ребёнка: Зимин Осип Федорович

Смерть
Неизвестно

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