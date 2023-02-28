Трофим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1819
Жена: Ненила Михайловна
Рождение ребёнка
01.06.1820
Сын: Никифор Трофимович
Мать ребёнка: Ненила Михайловна
Рождение ребёнка
23.08.1839
Сын: Александр Трофимович
Мать ребёнка: Ненила Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно