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Трофим Яковлевич

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1819

Жена: Ненила Михайловна

Рождение ребёнка
01.06.1820

Сын: Никифор Трофимович

Мать ребёнка: Ненила Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.08.1839

Сын: Александр Трофимович

Мать ребёнка: Ненила Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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