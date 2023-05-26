Хрисанфова Марфа Яковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1892
Кужбал, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.05.1893
Отец ребёнка: Хрисанфов Семен Лазаревич
Мормыш, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно