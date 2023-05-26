Хрисанфова Марфа Яковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрисанфова Марфа Яковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1892

Муж: Хрисанфов Семен Лазаревич

Кужбал, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.05.1893

Сын: Хрисанфов Иван Семенович

Отец ребёнка: Хрисанфов Семен Лазаревич

Мормыш, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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