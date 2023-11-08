Белозёров Иван Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелозёров Иван Стефанович

Белозёров Иван Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белолзеров Степан Денисович

Мать: Белозерова Елена

Рождение ребёнка
31.01.1964

Сын: Белозёров Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозёров Владимир(?) Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозёров Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозёров Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close