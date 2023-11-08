Белозёров Иван Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белолзеров Степан Денисович
Мать: Белозерова Елена
Рождение ребёнка
31.01.1964
Сын: Белозёров Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозёров Владимир(?) Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозёров Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозёров Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно