Холоденко (Замякина Замятина Замяткина) Ксения Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Замятин Замякин Замяткин Никита Стефанов
Мать: не указана
Бракосочетание
28.07.1904 ст.
Муж: не указан
Корнилово, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно