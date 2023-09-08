Холоденко (Замякина Замятина Замяткина) Ксения Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холоденко (Замякина Замятина Замяткина) Ксения Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Замятин Замякин Замяткин Никита Стефанов

Мать: не указана

Бракосочетание
28.07.1904 ст.

Муж: не указан

Корнилово, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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