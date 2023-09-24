Грамолин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрамолин Владимир Николаевич

Грамолин Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1975

Отец: Грамолин Николай Николаевич

Мать: Копылова-Гаврикова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
10.07.1998

Сын: Грамолин Илья Владимирович

Мать ребёнка: Грамолина -Макарова Жанна Валентиновна

Рождение ребёнка
10.11.1999

Сын: Грамолин Денис Владимирович

Мать ребёнка: Грамолина -Макарова Жанна Валентиновна

Рождение ребёнка
10.10.2002

Сын: Грамолин Никита Владимирович

Мать ребёнка: Грамолина -Макарова Жанна Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грамолина -Макарова Жанна Валентиновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close