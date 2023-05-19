Ермаков Никита Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаков Никита Петрович

Ермаков Никита Петрович

Место рождения

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Ермаков Петр Алексеевич

Мать: Ермакова Ксения Леонтьевна

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Никитична

Мать ребёнка: Ермакова Домна Ивановна

Орловка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Никитична

Мать ребёнка: Ермакова Домна Ивановна

Орловка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Владимир Никитич

Мать ребёнка: Ермакова Домна Ивановна

Орловка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Домна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Смерть
1941
Причина смерти: погиб на войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close