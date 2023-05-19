Ермаков Никита Петрович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Никитична
Мать ребёнка: Ермакова Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Никитична
Мать ребёнка: Ермакова Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ермакова Домна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермакова Домна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Смерть
1941
Причина смерти: погиб на войне