(Авраамова) Агафья Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кириленкова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кириленков Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Кириленков Иван Кириллович
Рождение ребёнка
29.07.1883
Сын: Кириленков Василий Иванович
Отец ребёнка: Кириленков Иван Кириллович
Рождение ребёнка
25.04.1896
Дочь: (Кириленкова) Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Кириленков Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кириленков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Кириленков Иван Кириллович