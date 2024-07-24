(Авраамова) Агафья Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Авраамова) Агафья Авраамовна

(Авраамова) Агафья Авраамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кириленкова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кириленков Иван Кириллович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Кириленков Иван Иванович

Отец ребёнка: Кириленков Иван Кириллович

Рождение ребёнка
29.07.1883

Сын: Кириленков Василий Иванович

Отец ребёнка: Кириленков Иван Кириллович

Рождение ребёнка
25.04.1896

Дочь: (Кириленкова) Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Кириленков Иван Кириллович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Кириленков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кириленков Иван Кириллович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.