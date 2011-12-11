Волкова (Голобородкина) Анна Автономовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Голобородкина) Анна Автономовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1935

Дата смерти

11.12.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1962

Сын: Волков Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Волков Владимир Филиппович

Рождение ребёнка
23.06.1971

Сын: Волков Олег Владимирович

Отец ребёнка: Волков Владимир Филиппович

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
11.12.2011
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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