Волкова (Голобородкина) Анна Автономовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1935
Дата смерти11.12.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1962
Сын: Волков Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Волков Владимир Филиппович
Рождение ребёнка
23.06.1971
Отец ребёнка: Волков Владимир Филиппович
Смерть
11.12.2011