Кананин Валерий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1949
Дата смерти20.08.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1979
Дочь: Рудоманова Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Кананина Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
07.12.1984
Сын: Кананин-Тимашов Иван Валерьевич
Мать ребёнка: Кананина Надежда Викторовна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
20.08.1990