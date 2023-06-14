Кананин Валерий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кананин Валерий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1949

Дата смерти

20.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1979

Дочь: Рудоманова Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Кананина Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
07.12.1984

Сын: Кананин-Тимашов Иван Валерьевич

Мать ребёнка: Кананина Надежда Викторовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
20.08.1990