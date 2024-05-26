Гусев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1986

Дочь: Гельзендеген (Гусева) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Гусева (Сумина) Галина Александровна

Рождение ребёнка
15.12.1987

Сын: Гусев Глеб Александрович

Мать ребёнка: Гусева (Сумина) Галина Александровна

Смерть
Неизвестно

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