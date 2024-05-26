Гусев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1986
Дочь: Гельзендеген (Гусева) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Гусева (Сумина) Галина Александровна
Рождение ребёнка
15.12.1987
Мать ребёнка: Гусева (Сумина) Галина Александровна
Смерть
Неизвестно