Багаевская Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаевская Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаевский Григорий Петрович

Отец ребёнка: Багаевский Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаевский Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Багаевский Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Багаевский Петр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багаевский Петр Петрович

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