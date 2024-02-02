Беляев Анатолий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Анатолий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Беляев Виктор Иосифович

Мать: Беляева Мария

Смерть
2004
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