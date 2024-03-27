Шамшетдинов Хамидулла
Место рожденияс. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Дата рождения05.06.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Сын: Шамшетдинов Сямиулла Хамидуллович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шамшетдинов Калимулла Хамидуллович
Мать ребёнка: Шамшетдинова Кавсяр
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шамшетдинов Абидулла Хамидуллович
Мать ребёнка: Шамшетдинова Кавсяр
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Халися Хамидулловна
Мать ребёнка: Шамшетдинова Кавсяр
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Хадича Хамидулловна
Мать ребёнка: Шамшетдинова Кавсяр
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Катия Хамидулловна
Мать ребёнка: Шамшетдинова Кавсяр
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Зейтуня Хамидулловна
Мать ребёнка: Шамшетдинова Кавсяр
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1925
Сын: Шамшетдинов Абдулхай Хамидуллович
Мать ребёнка: Шамшетдинова Кавсяр
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халидя Хамидулловна
Мать ребёнка: Шамшетдинова Кавсяр
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно