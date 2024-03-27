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Шамшетдинов Хамидулла

Место рождения

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.

Дата рождения

05.06.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1867

Отец: Шамсутдин

Мать: Салиха

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1899

Сын: Шамшетдинов Сямиулла Хамидуллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Шамшетдинов Калимулла Хамидуллович

Мать ребёнка: Шамшетдинова Кавсяр

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1911

Сын: Шамшетдинов Абидулла Хамидуллович

Мать ребёнка: Шамшетдинова Кавсяр

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Халися Хамидулловна

Мать ребёнка: Шамшетдинова Кавсяр

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Хадича Хамидулловна

Мать ребёнка: Шамшетдинова Кавсяр

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Катия Хамидулловна

Мать ребёнка: Шамшетдинова Кавсяр

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Зейтуня Хамидулловна

Мать ребёнка: Шамшетдинова Кавсяр

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Шамшетдинов Абдулхай Хамидуллович

Мать ребёнка: Шамшетдинова Кавсяр

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халидя Хамидулловна

Мать ребёнка: Шамшетдинова Кавсяр

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
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