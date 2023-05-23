Персиянова (Утропова) Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персиянова (Утропова) Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Утропов Артамон

Мать: Степанида

Бракосочетание
26.01.1875

Муж: Персиянов Артемий

Баткатское, Россия
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Персиянов Артемий

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Персиянов Артемий

Рождение ребёнка
1879

Сын: Персиянов Никита

Отец ребёнка: Персиянов Артемий

Смерть
Неизвестно
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