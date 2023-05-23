Персиянова (Утропова) Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Утропов Артамон
Мать: Степанида
Бракосочетание
26.01.1875
Муж: Персиянов Артемий
Баткатское, Россия
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Персиянов Артемий
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Персиянов Артемий
Рождение ребёнка
1879
Сын: Персиянов Никита
Отец ребёнка: Персиянов Артемий
Смерть
Неизвестно