Янкин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янкин Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1929

Дочь: Лужкова (Янкина) Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Турусова Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Янкин Анатолий Ефимович

Мать ребёнка: Турусова Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Янкин Юрий Ефимович

Мать ребёнка: Турусова Пелагея Емельяновна

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