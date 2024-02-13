Янкин Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1929
Дочь: Лужкова (Янкина) Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Турусова Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Турусова Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Янкин Юрий Ефимович
Мать ребёнка: Турусова Пелагея Емельяновна