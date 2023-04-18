Наяндина (Чемерева) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наяндина (Чемерева) Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912

Отец: Чемерев Михаил Федорович

Мать: Чемерева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
29.10.1929

Сын: Наяндин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наяндин Сергей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яворский Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Александр

Смерть
Неизвестно
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