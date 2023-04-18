Наяндина (Чемерева) Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912
Отец: Чемерев Михаил Федорович
Мать: Чемерева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1929
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яворский Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксенов Александр
Смерть
Неизвестно