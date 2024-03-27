Скитневский Оскар
Место рожденияг.Опочка, Ленинградской обл.
Дата рождения1904
Дата смерти?.08.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Скитневский Евсей
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Работал в Питерском ЧК. Был репрессирован.
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie71863402/
Бракосочетание
23.08.1935
Рождение ребёнка
20.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скитневская (Чернышевич) Александра
Смерть
?.08.1942