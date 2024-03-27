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Скитневский Оскар

Место рождения

г.Опочка, Ленинградской обл.

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Скитневский Евсей

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Работал в Питерском ЧК. Был репрессирован.
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie71863402/
Бракосочетание
23.08.1935

Жена: Скитневская (Чернышевич) Александра

Рождение ребёнка
20.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скитневская (Чернышевич) Александра

Смерть
?.08.1942

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