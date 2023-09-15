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Войтюк Иван

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Место рождения

Волынка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

09.10.1911

Дата смерти

04.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1911

Отец: Войтюк Денис

Мать: Фотиния Даниловна

Волынка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Войтюк Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войтюк Людмила

Смерть
04.07.1944
Балтийский залив
Причина смерти: На войне
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