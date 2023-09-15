Войтюк Иван
Место рождения
Дата рождения09.10.1911
Дата смерти04.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1911
Отец: Войтюк Денис
Мать: Фотиния Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Войтюк Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Войтюк Людмила
Смерть
04.07.1944
Балтийский залив
Причина смерти: На войне