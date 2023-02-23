Фролова (Дунаева) Параскева Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.09.1881
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1883
Дочь: Стюклина Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Федосьевич
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно