Фролова (Дунаева) Параскева Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Дунаева) Параскева Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.09.1881

Муж: Фролов Иван Федосьевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1883

Дочь: Стюклина Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Федосьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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