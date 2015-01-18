Шестаков Артур Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Артур Иннокентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.2015

Отец: не указан

Мать: Пермякова Алена Валериевна

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